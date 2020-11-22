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Dünya Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalarda, kayıtsız değiliz ve bu krizleri barışçıl yollarla çözmeye çalışacağız' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:28:00 - 2020-11-22 13:30:36
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrası Rusya ve Türkiye’nin askeri barış gücü olarak yer alacağı Dağlık Karabağ ile ilgili İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "İran'ın politikası ilkelidir ve bu nedenle, Karabağ çatışması ve başka çatışmalarda, kayıtsız değiliz ve bu krizleri barışçıl yollarla çözmeye çalışacağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın Rusya'dan Ermenistan'a silah gönderilmesine engel olduğu yönündeki sözlerine işaret eden Hatipzade, 'Bu mesele bütün taraflarla ilgilidir. Hiçbir tarafın silah transferine izin vermediğimizi vurguladık. Bölgemiz artık bu kriz ve savaşa tahammül edemez ve ateşkes göz önüne alındığında, tüm tarafların İran'ın planında bahsettiği uluslararası hukuk çerçevesinde bu 30 yıllık krizi çözmek için kapsamlı müzakerelere girmesi gerekiyor' diye belirtti.

“Bazı ülkeler bizim için daha önemli”

İran'ın politikasının iyi komşuluk olduğunu ve bölge ülkeleri için sorunları sıfıra indirmeye çalıştığını söyleyen Hatipzade, 'İran tüm komşularıyla dengeli ve iyi bilinen ilişkiler kurmaya çalıştı, ancak bazı ülkeler kültürel ortaklıklar nedeniyle bizim için daha önemlidir' ifadesini kullandı.

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