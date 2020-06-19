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Dünya

Türk askeri bölgede temizliğe devam ediyor! O mayınların arkasından bakın hangi ülke çıktı

Libya'nın meşru hükümetinin daveti ile bölgeye gelen Türk askerleri, darbeci Hafter güçleri tarafından tuzaklanan mayınları temizlemeye devam ediyor. Trablus'a yerleştirilen mayınlarının tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 22:21:00 - 2020-06-19 22:55:59
Türk askeri bölgede temizliğe devam ediyor! O mayınların arkasından bakın hangi ülke çıktı

Türk askerinin de bulunduğu Libya'da Savunma Bakanlığı, Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamının Rus üretimi olduğunu söyledi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Bakanlığı, Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların hangi ülkeden geldiği açıkladı.Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Libya'da Ulusal Mutabakat Hükumeti ile Hafter güçleri arasındaki çatışma devam ediyor. Rusya'nın desteklediği darbeci Hafter güçleri, Trablus hükumeti güçlerine karşı, elindeki cepheleri bir bir kaybediyor. Türkiye'nin de krizin başından beri destek verdiği meşru hükumet zafere ilerlerken; Libya'da köşeye sıkışan Moskova yönetimini zora sokacak bir gelişme daha yaşandı.

Mayınlar Rus yapımı

Libya Savunma Bakanlığı ülkenin pek çok yerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun temizlediği mayınlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Savunma Bakanlığı, "Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir" dedi.

Hafter'e savaş uçağı göndermişlerdi

Türkiye destekli Libya ordusu karşısında hezimete uğrayan Hafter'in imdadına geçtiğimiz günlerde yine Rusya koşmuştu. Düzine hava savunma sistemi Türk SİHA'larınca yok edilen Moskova yönetimi, Suriye'deki Hımeymim Üssü'nden 8 savaş uçağını Libya'ya yollamıştı.

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