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‘Turizmin bombası 3. çeyrekte patlar’

Turizmdeki sorunlu dönemin bu yıl sona erdiğini belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünyanın hemen her ülkesinden Türkiye’ye akın olduğunu önemli orandaki artışın esas etkisinin yılın üçüncü çeyreğinde ortaya çıkacağını ifade etti. TÜROB Başkanı Timur Bayındır ise turist başı bin dolarlık gelirin artık yakalanabileceğini belirtti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
‘Turizmin bombası 3. çeyrekte patlar’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, hem ziyaretçi sayılarında hem de turizm gelirlerinde yaşanan artışların beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, “Asıl ciddi artışın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yaşanmasını öngörüyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan ülkemize turist gönderen ülkelerin tamamına yakın kısmında artış yaşanması” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin turizm gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 11,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 30,4’lük rekor artışla 16 milyon kişi oldu.

HER YERDEN GELİYORLAR

Bu dönem Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya, İran, Gürcistan ve Bulgaristan izledi. İngiliz turist sayısında en dikkat çekici artış yüzde 45,5 oranıyla haziranda yakalandı. Söz konusu turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılın ikinci çeyreğinin, turizmin daha da hareketlendiği bir dönem olduğunu belirtti.

Bağlıkaya, bu dönemde hem ziyaretçi sayılarında hem de turizm gelirlerinde yaşanan artışların beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade ederek, “Asıl ciddi artışın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yaşanmasını öngörüyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan ülkemize turist gönderen ülkelerin tamamına yakın kısmında artış yaşanması” diye konuştu.

Bağlıkaya, şunları söyledi:

“Gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki yükseliş ve turizm gelirlerinde yaşanan artış, beklentilerimiz dahilinde gerçekleşiyor. Bu da doğru adımlar attığımızın bir göstergesidir. Hedefimiz olan turizm gelirinin artırılması yönündeki çalışmalarımız da meyvelerini vermeye başladı. Yüzde 30’luk gelir artışını daha üst seviyelere çekmek için harcama potansiyeli yüksek pazarlara odaklanmamız gerekiyor. İlk 6 aylık dönemde ana pazarımız olan Avrupa pazarlarından yüzde 40’lar seviyesinde, Güney Amerika’dan yüzde 80’ler ve Çin, Hindistan, Japonya, gibi harcama potansiyeli yüksek olan Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 100’lere varan oranda artışlar kaydedildi.”

Bağlıkaya, döviz kurlarındaki artışın yurt dışına turist gönderen, mesleki tabirle “outgoing” yapan üye acentaları açısından bazı zorluklar getirdiğine işaret ederek kurlarda stabilitenin sağlanması ve dengelerin oturmasıyla birlikte bu sorunun aşılmasını beklediklerini, yakın zamanda yurt dışı turların yeniden hareketleneceğini öngördüklerini kaydetti.

KİŞİ BAŞI BİN DOLAR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise gelen kişi sayısından daha çok elde edilen gelirin önemli olduğunu, verilerin bu anlamda olumlu geldiğini belirterek, gelecek süreçte gelirde kişi başı 1000 dolarların yakalanması konusunda ümitli olduklarını söyledi.

Turiste para harcatacak bir takım imkanların sunulması gerektiğini ifade eden Bayındır, turistlerin ülkede daha fazla vakit geçirebilmesi ve harcama yapabilmesi için eğlence mekanlarının, yiyecek-içecek mekanlarının artması ve opera, bale, müzikal gibi ses getirici etkinliklerin olması gerektiğini kaydetti. Bayındır, kayak ve kültür turizminin yan etkinliklerle daha fazla gelir getirdiğini aktararak, her şey dahil sistemiyle bir otele gelen turistin belli ölçüde harcama yaptığını dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
  1. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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