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Aktüel "Turizmin başkenti"nde Kovid-19 denetimi
Aktüel

"Turizmin başkenti"nde Kovid-19 denetimi

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığınca, helikopter desteğiyle 200 asayiş ve 80 trafik timinin katılımıyla sahil ve koylarda yapılan denetimde 127 sürücüye 56 bin lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:18:44 -
"Turizmin başkenti"nde Kovid-19 denetimi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, 200 asayiş ve 80 jandarma trafik timinin katılımıyla havadan ve karadan, trafikte ve sahillerde denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar farklı noktalarda oluşturulan kontrol noktalarında çalışma gerçekleştirdi.

Trafik düzeni ve güvenliğini artırmak, farkındalık oluşturmak ve yeni kip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, 200 asayiş, 80 trafik timi, 2 atlı jandarma asayiş timi, 12 motosikletli trafik timi ve mobil PTS araçları görev aldı, 18 drone kullanıldı.

Sarısu bölgesinden havalanan sikorsky tipi helikopterle trafik timleri, Adrasan, Olimpos, Belek Turizm Merkezi, Çıralı başta olmak üzere ünlü sahillerde ve kontrol noktası oluşturulan bölgelerde denetim yaptı. Plajlarda yüzen bazı tatilcilerin denetim yapan helikoptere el salladığı ve fotoğraf çektiği görüldü.

Yüksek teknolojili termal kameralarla trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araçlar, kontrol noktalarındaki ekibe anons edilerek, gerekli idari yaptırım uygulandı.

Yaklaşık iki saatlik denetimde 6 bin 420 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 127 kişiye, 56 bin 432 lira ceza uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahillerde alçak uçuş gerçekleştirilerek, özellikle kıyıda yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi. Tatilcilerin, maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyarılar yapıldı.

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