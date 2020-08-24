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Ekonomi Turizmden yıl sonunda 15 milyar dolar gelir beklentisi
Ekonomi

Turizmden yıl sonunda 15 milyar dolar gelir beklentisi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akman, 2020 yılı sonunda turizmde 15 milyar dolara kadar gelir elde edebileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:19:00 -
Turizmden yıl sonunda 15 milyar dolar gelir beklentisi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı da olan Akman, Kurban Bayramı öncesi ve bayramda turizmde sektörü kısmen rahatlatacak bir canlanmanın yaşandığını dile getirdi. Birol Akman, Türkiye’nin 60 milyon turist hedefine yaklaşmasının pandemi dolasıyla mümkün olmasa da normalleşme sürecinde insanların kurallara tam anlamıyla uymaları durumunda, turizm sektörünün kriz ortamını daha kolay atlatabileceğini umduklarını ifade etti. Akman, “Turist sayısı bu seviyelerde devam eder de pandemi sürecinde ikinci dalga gibi olumsuz bir durum yaşanmazsa, ülkemiz 2020 yılı sonunda turizmde 12, 13, hatta 15 milyar dolar gelir elde edecektir diye düşünüyorum” dedi.

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