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Turizmcilerin yüzü bayram sonrası da gülüyor

Turizmcilerin yüzünü güldüren Kurban Bayramı geride kalırken, okul sezonuna kadar iç pazarda hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:17
Turizmcilerin yüzü bayram sonrası da gülüyor

Turizmcilerin yüzünü güldüren Kurban Bayramı geride kalırken, okul sezonuna kadar iç pazarda hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.


Kurban Bayramı tatili geride kalırken, yurt genelinde 10 milyon kişinin seyahat ettiği ve 30 milyar lirayı aşan ekonomi oluştuğu tahmin ediliyor. Bu dönemde özellikle kıyı bölgelerdeki tesisler yüzde 100 doluluklarla hizmet verirken, toplam konaklama sayısının ise 500 bine yaklaştığı belirtiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, iç pazar hareketliliğinin genel anlamda iyi geçtiğini ancak beklenen seviyede olmadığını belirtti. İç pazar ağırlıklı tesislerde yüzde yüze varan doluluk olmadığını kaydeden Ayık, "Şuanda dış pazar hareketi devam ediyor, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Bu bayram iç pazar için uzun son tatildi, okullar açılana kadar kısmen de olsa devam eder. Okul çağında çocuğu olmayan aileler beklenilir" diye konuştu.


Ayık, Kasım ayındaki eğitim tatilinin de turizmde etkili olacağını aktardı.



"Ağustos rekorla kapanacak"


Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, Ege ve Akdeniz’de çok bereketli bir bayram tatili geçirildiğini dile getirdi. Bayramda tatile çıkamayan ailelerin bayram sonrası tatile çıktığını ifade eden Atmaca, "Şuan hala yerli turistimiz mevcut. İç pazar hareketliliği okullar açılana kadar, Eylül’ün 15’ine kadar devam edecektir. Okul çağında çocuğu olmayan aileler de sezon sonuna kadar tatile çıkabilir" diye konuştu.


Dış pazar hareketliliğinin de çok iyi düzeyde seyrettiğini aktaran Atmaca, "Ağustos ayının çok iyi bir rekorla kapanacağını düşünüyorum. Bundan sonrası için kışa odaklanmış durumdayız, golf ve kongre sezonumuz açılıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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