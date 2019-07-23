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Turizmciler çifte bayram bekliyor

Her gün turist rekoru kıran Antalya'da bayram tatilinde de hareketlilik bekleniyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:39
Turizmciler çifte bayram bekliyor

Turizm başkenti” olarak nitelendirilen Antalya’da sezonla birlikte bayram tatilinde de hareketlilik bekleniyor. Antalya’da, 14 Temmuz’da 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların en yüksek günlük turist sayısına ulaşıldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Her gün rekor haberiyle güne başlıyoruz. Bir günde 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların günlük yolcu rekoru kırıldı. Böyle devam ederse Antalya’da 16 milyon yabancı turist hedefimizi geçeceğiz. Rekorların yanında sürdürülebilir turizm çok önemli. Bir günde 96 bin yerine gelen turist sayısını her gün 90 bine yayabilmemiz gerekiyor” diye konuştu. Kurban Bayramı’nda tatilin 9 güne çıkarılması yönündeki taleplerinin devam ettiğini vurgulayan Atmaca, “İç pazar için erken rezervasyon çok önemli. Bunun için blok tatillerin önceden açıklanması gerekiyor. Tüketici tatilini doğru planlayıp, kasım ve nisan arasında tatilini alırsa yüzde 40-50’lere varan indirimlerden yararlanıyor” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da turizmde beklentileriyle paralel bir büyüme sezonunun devam ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:39
  1. Antalya
  2. Turizm başkenti
  3. bayram tatili
  4. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca
  5. Kurban Bayramı’nda tatili
  6. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı

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