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Aktüel

Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca: - "Almanya pazarının da Rusya'da olduğu gibi hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini düşünüyoruz" - Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan: - "Başta Antalya olmak üzere Türkiye'deki tatil beldeleri Almanlar tarafından ilgi görüyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:16:25 -
Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu

ANTALYA (AA) - BEKİR BEKTAŞ - Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, uçuşların başlamasının ardından Almanya pazarının da Rusya'da olduğu gibi hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini düşündüklerini bildirdi.

Cem Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya turizminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin olumsuzluklarını en fazla yaşayan sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Rusya'dan uçuşların başlamasıyla sektörde yaraların sarılacağı sinyallerinin alındığını vurgulayan Karaca, ilk gün yaşanan Rus turist yoğunluğunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Uçuşların başlamasıyla gösterilen yoğun ilginin turizmciye moral olduğunu aktaran Karaca, diğer pazarlarda da benzer ilginin yaşanmasını umduklarını bildirdi.

Karaca, sektörün hızlı bir toparlanma trendine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rusya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke Almanya. Almanya pazarının da Rusya'da olduğu gibi hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini düşünüyoruz. Geçen yılın rakamlarının yakalanması mümkün olmasa da salgının neden olduğu sorunlara merhem olacak kadar turistin ağırlanacağı kanaatindeyiz. Bu süreçte bir iki ay kaybetmiş olabiliriz ama çok önemli bir sınavı da başarıyla atlattık. Bugün için olmasa bile bu sürecin meyvelerini gelecek yıllarda toplayacağız. Bu yılın son çeyreğinde hızlı bir şekilde toparlanmayı, 2021'de ise salgının gündemden düşerek birçok rekorun kırılacağı bir turizm sezonu yaşayacağımızı umuyoruz."

Türkiye'nin salgının hemen her safhasında olduğu gibi turizm alanında da süreci doğru yönettiğine dikkati çeken Karaca, attığı adımlarla misafir ağırlamaya en hazır ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Karaca, turistik işletmelerin de her türlü tedbiri alarak artan talebi uygun koşullar altında karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.

- "Almanya'dan da yoğun bir taleple karşılaşabiliriz"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan ise Rusya pazarında yaşanan gelişmelerin tüm sektör için umut verici olduğunu dile getirdi.

Turizm hareketliliği açısından Almanya'nın da önemli bir yer tuttuğunu anlatan Turhan, "Almanya'dan gelen ziyaretçilerin, geniş bir yelpazede hizmetlerden yararlanan bir profil çizmesinden dolayı sektörün tüm paydaşları için önemli bir pazar. Başta Antalya olmak üzere Türkiye'deki tatil beldeleri Almanlar tarafından ilgi görüyor. Rusya pazarında yaşandığı gibi Almanya'dan da yoğun bir taleple karşılaşabiliriz." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'nin helal turizm noktasında dünyada eşine az rastlanır bir hizmet kalitesi sunduğunu ifade etti.

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