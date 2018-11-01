Turizm merkezlerinden 14 ülkeye direkt uçuş

Ekonomi Servisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Turist sayısını arttırmak için ulaşımı kolay kılacak adımlar attıklarını belirten Ersoy, “Şu anda yolcular Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi turizm merkezlerine charter ile geliyor. Buralara nitelikli turistlerin gelmesi için tarifeli seferlere geçilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Ekim başında Türk Hava Yolları (THY) ile bir protokol yaptık. Protokol kapsamında 2019 Nisan ayı itibari ile 14 ülkede, 17 destinasyonda, 67 frekansta tarifeli seferleri başlatıyoruz” dedi.

Rekor kıracağız

Ersoy, ilk etapta 850 bin koltuklu seferler icra edileceğini vurgulayarak, “Hedefimiz bu rakamı her sene yüzde 100’e yakın artırmak” diye konuştu. Türkiye’nin turizm gelirinin üçüncü çeyrekte yüzde 1 artışla 11,5 milyar doları bulduğunu kaydeden Ersoy, rakamı yukarıya çekmek için gerekli adımları atacakları sözünü verdi. Bu dönemde turist sayısının yüzde 23 artarak 32 milyona dayandığını dile getiren Ersoy, “Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kıracağız” şeklinde konuştu.

İşte öne çıkan açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

-İstanbul Havalimanı’ndan 50 destinasyona uçmak, 200 milyon yolcu taşımak mümkün. Havalimanının 6 tane pisti ile sınırsız slot imkânı, iniş-çıkış izin hakkı var.

-İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük hub’ı olacak. Bu havalimanı ülkemiz ve İstanbul turizmi açısından geleceği kurtaracak yatırımlardan biri oldu.

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni çalışmalar yapıyoruz. Bir eylem planıyla bu bölgeleri tekrar kalkındıracağız. 7. Bölge kapsamında orada da bir yatırım planlaması yapacağız.