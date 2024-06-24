  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Turistleri hedef alan torbacılar kıskıvrak yakalandılar!
Gündem

Turistleri hedef alan torbacılar kıskıvrak yakalandılar!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 14:02:49 - 2024-06-24 14:02:48

Turistlere uyuşturucu satmak isteyen zehir tacirleri operasyonla kıskıvrak yakalandılar.

İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.

Bayram tatilinde Çeşme ilçesine gelen turistleri zehirlemek isteyen torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Satış hazır hale getirilmiş 310 meşe halinde 938 gram esrar, 10 meşe halinde 44 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da 32 torbacı paketlendi
Adana’da 32 torbacı paketlendi

Yerel

Adana’da 32 torbacı paketlendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

41 keş ve torbacı enselendi
41 keş ve torbacı enselendi

Yerel

41 keş ve torbacı enselendi

Torbacılara operasyon! Gözaltılar var
Torbacılara operasyon! Gözaltılar var

Yerel

Torbacılara operasyon! Gözaltılar var

Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı
Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı

Yerel

Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23