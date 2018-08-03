0553 313 94 23

Turistler yemeğe 2.5 milyar $ harcadı

Türkiye’yi yılın ilk yarısında ziyaret eden turistler, yeme içme için yaklaşık 2,5 milyar dolar harcama yaptı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:22
Turistler yemeğe 2.5 milyar $ harcadı

TÜİK verilerine göre, ocak-haziran döneminde Türkiye’yi 16 milyon yabancı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla 18,9 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde turizm geliri yaklaşık 11,5 milyar doları bulurken, bu rakamın 9,4 milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, 2,1 milyar dolarını ise yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:22
  1. turist
  2. Yemek
  3. harcama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamileyken uzun yola çıkılır mı?
    1. Hamileyken uzun yola çıkılır mı?
    2. Üniversitelere kıl çadırdan millet..
    3. Üniversitelerin 2018 kontenjanları tüm..
    4. Kargo merkezinde yüzlerce kilo ele..
    5. İncirlik'teki ABD askerlerine..
    6. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi..
    7. 4 yaşındaki yeğenine sigara içiren..
    8. 2018 Yüksek Askeri Şura kararları!
    9. NATO'dan Türkiye açıklaması!
    10. Bebek nasıl kilo alır?
    11. Adana polisinden Pembe Panter'e baskın!
    12. AK Parti'den CHP'deki imza krizine..
    13. Ankara Garı saldırısı davasında..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu: Yapıcı bir görüşme..
    15. Enflasyon rakamları açıklandı, dolar..
    16. Diyarbakır'da terör operasyonu!
    17. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 kişi..
    18. Bülent Aksu Berat Albayrak’ın..
    19. Uşak'ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    20. İnşaat sektörü büyümek istiyor
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!