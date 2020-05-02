Turistler yeme-içme ve ulaştırmaya yaklaşık 2 milyar dolar harcadı
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerle yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk çeyreğinde yeme-içme ve ulaştırma için yaptığı harcamaların tutarı 2 milyar dolara yaklaştı - Kişisel harcamaların 965 milyon 241 bin dolarlık kısmını "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları" oluşturdu - Yeme-içme için harcanan tutar ise 962 milyon 536 bin dolar olarak hesaplandı
ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk çeyreğinde yaptıkları yeme-içme ve ulaştırma harcamalarının tutarı yaklaşık 2 milyar dolar oldu.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde tatil için Türkiye'yi tercih eden turistlerin toplam harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar olarak gerçekleşti.
Bu tutarın 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.
Turistlerin kişisel harcamalarının 965 milyon 241 bin dolarlık kısmı "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları"ndan meydana geldi. Bu kalemi 962 milyon 536 bin dolarla "yeme-içme" takip etti.
Böylece söz konusu kalemler için harcanan toplam rakam 1 milyar 927 milyon 777 bin dolar oldu.
- Giyecek ve ayakkabı için 575 milyon dolar harcandı
Türkiye'de "giyecek ve ayakkabı" için turistlerin harcağı tutar 574 milyon 630 bin dolar oldu. Bu kişiler 165 milyon 580 bin dolarlık hediyelik eşya, 10 milyon 966 bin dolarlık halı ve kilim satın aldı.
Bu dönemde turistler, konaklama için 486 milyon 420 bin dolar, sağlık için ise 187 milyon 955 bin dolar harcadı.
Diğer harcamalarının tutarı 133 milyon 841 bin dolar olan turistlerin marina hizmeti harcamaları ise 5 milyon 65 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
TÜİK verilerine göre yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların 2019 ve 2020'nin birinci çeyreğinde yaptıkları harcamaların dağılımı şöyle:
Harcama Türü (bin dolar)
2019
2020
Toplam turizm geliri
4.629.679
4.101.206
1-Kişisel harcamalar
4.086.903
3.564.760
Yeme-içme
1.009.912
962.536
Konaklama
577.325
486.420
Sağlık
227.904
187.955
Ulaştırma (Türkiye içi)
307.111
286.118
Spor, eğitim, kültür
57.306
51.135
Tur hizmetleri
8.860
8.719
Uluslararası ulaştırma
772.526
679.123
Cep telefonu dolaşım harcamaları
13.816
12.673
Marina hizmet harcamaları
6.421
5.065
Diğer mal ve hizmetler
1.105.723
885.016
Giyecek ve ayakkabı
660.076
574.630
Hediyelik eşya
242.643
165.580
Halı, kilim vb.
16.502
10.966
Diğer harcamalar
186.503
133.841
2-Paket tur harcamaları
542.776
536.445