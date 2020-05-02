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Ekonomi

Turistler yeme-içme ve ulaştırmaya yaklaşık 2 milyar dolar harcadı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerle yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk çeyreğinde yeme-içme ve ulaştırma için yaptığı harcamaların tutarı 2 milyar dolara yaklaştı - Kişisel harcamaların 965 milyon 241 bin dolarlık kısmını "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları" oluşturdu - Yeme-içme için harcanan tutar ise 962 milyon 536 bin dolar olarak hesaplandı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:03:20 -
Turistler yeme-içme ve ulaştırmaya yaklaşık 2 milyar dolar harcadı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk çeyreğinde yaptıkları yeme-içme ve ulaştırma harcamalarının tutarı yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde tatil için Türkiye'yi tercih eden turistlerin toplam harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Turistlerin kişisel harcamalarının 965 milyon 241 bin dolarlık kısmı "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları"ndan meydana geldi. Bu kalemi 962 milyon 536 bin dolarla "yeme-içme" takip etti.

Böylece söz konusu kalemler için harcanan toplam rakam 1 milyar 927 milyon 777 bin dolar oldu.

- Giyecek ve ayakkabı için 575 milyon dolar harcandı

Türkiye'de "giyecek ve ayakkabı" için turistlerin harcağı tutar 574 milyon 630 bin dolar oldu. Bu kişiler 165 milyon 580 bin dolarlık hediyelik eşya, 10 milyon 966 bin dolarlık halı ve kilim satın aldı.

Bu dönemde turistler, konaklama için 486 milyon 420 bin dolar, sağlık için ise 187 milyon 955 bin dolar harcadı.

Diğer harcamalarının tutarı 133 milyon 841 bin dolar olan turistlerin marina hizmeti harcamaları ise 5 milyon 65 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların 2019 ve 2020'nin birinci çeyreğinde yaptıkları harcamaların dağılımı şöyle:

Harcama Türü (bin dolar)

2019

2020

Toplam turizm geliri

4.629.679

4.101.206

1-Kişisel harcamalar

4.086.903

3.564.760

Yeme-içme

1.009.912

962.536

Konaklama

577.325

486.420

Sağlık

227.904

187.955

Ulaştırma (Türkiye içi)

307.111

286.118

Spor, eğitim, kültür

57.306

51.135

Tur hizmetleri

8.860

8.719

Uluslararası ulaştırma

772.526

679.123

Cep telefonu dolaşım harcamaları

13.816

12.673

Marina hizmet harcamaları

6.421

5.065

Diğer mal ve hizmetler

1.105.723

885.016

Giyecek ve ayakkabı

660.076

574.630

Hediyelik eşya

242.643

165.580

Halı, kilim vb.

16.502

10.966

Diğer harcamalar

186.503

133.841

2-Paket tur harcamaları

542.776

536.445



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