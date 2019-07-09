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Turgutlulu güreşçiler için coşkulu karşılama

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 658.

09 Temmuz 2019 Salı 09:48
Turgutlulu güreşçiler için coşkulu karşılama

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 658.si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanlık boyuna erişen Turgutlulu güreşçi Menderes Saltık, Yıldıray Akın ve Onur Şenel’i düzenlenen bir tören ile davullu zurnalı karşıladı.


7 Temmuz Pazar günü gerçekleşen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Turgutlu’nun gururu olan ve Başpehlivanlık boyuna erişen Menderes Saltık ile pehlivanlar Yıldıray Akın ve Onur Şenel, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında davullu zurnalı coşku içinde karşılandı. Karşılama törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden, Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve vatandaşlarda yer aldı. Başkan Akın güreşçilere ilk olarak çiçek takdim ederken alanda bulunanlar Türk Bayrakları ve kortej eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden Ortapark saat kulesine kadar vatandaşların tezahüratları eşliğinde yürüdüler. Burada bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “Hem Ata sporumuz olan yağlı güreşlerde bizleri çok güzel temsil ettiler hem de madalyalar ile döndüler. Kardeşlerimi ve hocalarını tebrik ediyorum. Başarı neredeyse Çetin Akın oradadır demiştim. Başarı neredeyse oradayız. İnşallah bundan sonraki süreçte bu sözlerimizin altının ne kadar dolu olduğunu göreceksiniz. Daha yolun başındayız, inşallah bu yolun sonu daha da aydınlık olur” dedi. Başkan Akın daha sonra antrenör Ferzande Sayan, pehlivanlar Yıldıray Akın ile Onur Şenel’e plaket takdim ederken, Başpehlivanlık boyuna erişen Menderes Saltık’a yarım altın ve plaket sundu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:48
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