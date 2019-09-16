0553 313 94 23

Turgutlu’da ihtiyaç sahiplerini sevindirecek proje

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe genelinde kullanılmayan kıyafetleri toplamak adına şehrin çeşitli noktalarına 60 adet ‘Giyim Bağış Kutuları’ yerleştirdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
Turgutlu’da ihtiyaç sahiplerini sevindirecek proje

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe genelinde kullanılmayan kıyafetleri toplamak adına şehrin çeşitli noktalarına 60 adet ‘Giyim Bağış Kutuları’ yerleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Vatandaşlarımız kullanmadıkları ancak kullanılabilir durumdaki kıyafet, perde, ev tekstili ürünleri, gelinlik, nişanlık, sünnetlik gibi ürünleri Giyim Bağış Kutusuna bırakabilirler. Bizler de onları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız.” dedi.


Turgutlu Belediyesi kullanılabilir nitelikteki her türlü ev tekstili ürünlerini, perdeleri, kıyafetleri, ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak adına ilçe geneline 60 adet Giyim Bağışı Kutusu yerleştirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kıyafet bağış kutularına gelinlik, damatlık, nişanlık ve sünnetlik gibi kıyafetleri de bağışlanabileceğini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kullanılabilir nitelikteki her türlü ev tekstili ürünlerini, perdeleri, kıyafetleri, ayakkabıları, gelinlik, damatlık, nişanlık, sünnetlik ve oyuncakları ulaştırmak adına Kıyafet Bağış Kutusu konumlandırıldı. Şu anda 60 adet konumlandırdık. İstenilen mahallemize ve sokağımıza da talep doğrultusunda Giyim Bağış Kutusu konumlandırabiliriz. Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerimize bunları teslim ederek ihtiyaçlarını gidermek. Hayırsever vatandaşlarımız bu kutular dışında Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’ne ayrıca 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayarak Sosyal İşler Müdürlüğümüze de bilgi alarak bağışta bulunabilirler.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    1. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    2. Matematikte başarının sırrı!..
    3. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    4. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    5. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    6. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    7. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    8. Çocukları dijital dünyadan..
    9. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    10. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    11. Antalya’da turizm bölgelerine havadan..
    12. Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı
    13. Bahçelievler'de silahlı saldırı!
    14. Nefes kesen yılan operasyonu
    15. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    16. Uyuşturucu ticareti şüphelisi..
    17. Milas’ta hırsızlık operasyonu; 2..
    18. Ronaldo, babasından bahsederken..
    19. Yeni eğitim öğretim yılı için tören..
    20. Yücel İldiz'e başkan desteği: Denizli..
    21. Fırat'ın doğusunda beşinci ortak..
    22. 'Atatürk' adlı 'çocuk' kitabında..
    23. Almanya'nın "Kuzey Kapısı'nı" Türkler..
    24. Keçiörengücü, ligde 28 maçtır evinde..
    25. Rıza Kayaalp, Dünya Güreş..
    26. Hasadını toplayan çiftçiler Fındık..
    27. "Çocuklarınızla pozitif iletişimde olun"
    28. Sahipsiz atlar belediye korumasında
    29. Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard..
    30. "İşçi milli takımı" takım otobüsüne..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar