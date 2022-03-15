Turgay Güler'den o "sokak röportajı"na çok sert tepki

Sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında maskesini gözlerinin yarısına kadar çekerek yüzünü gizleyen ve "Geçinemiyorum" diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıkmıştı. Erken seçim olması gerektiğini söyleyen Narin'in "CHP'ye oy verebilirim" demesi de dikkat çekmişti. Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, söz konusu kepazeliğe tepki göstererek "Yazık yahu! Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy İlçe Başkanı'nın düştüğü duruma bakın" dedi. İşte Güler'in o yazısı:

"Yaşını başını almış.

Saçı, kaşı ağarmış.

Nafile!

Yaşından da başından da utanmıyor.

Yüzü de kızarmıyor.

Bizimki sözüm ona salgından korunmak için maske takmış ama derdi salgın değil tabii ki.

Tanınmamak!

Maskeyi takmış ya sanıyor ki tanınmayacak.

Sözünü ettiğim kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin.

Kendisini geçenlerde 'sade' bir vatandaş edasıyla sokak röportajcısı arkadaşa atıp tutarken gördük.

'Yıllardır AK Parti'ye oy veriyormuş' havasını estirirken.

'Artık AK Parti'ye oy vermeyeceğim' derken.

Ya ne yapacakmış?

CHP'ye oy verecekmiş!

Şaka gibi!

CHP İlçe Başkanı diyor ki 'bu kez CHP'ye oy vereceğim'!

Pehhh!

Yazık yahu! Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy İlçe Başkanı'nın düştüğü duruma bakın!

Peki, sokak röportajcısı arkadaş bu kurgunun neresinde?

Kendisi izah etsin, biz karışmayalım.

Soruyor genç arkadaş 'Sizce erken seçim olmalı mı' diye?

Beyimiz 'nefes alamadığını, kirasını ödeyemediğini, geçinemediğini, alışveriş yapamadığını' söylüyor.

Ah be sokak röportajcısı arkadaş! Bunu söyleyecek o kadar vatandaş var ki bu ülkede, bu şarlatanlıklara ne gerek var?

Geçinemeyen var, kirasını ödeyemeyen de.

Dün de vardı, bugün de. Yarın da olacak.

Keşke olmasa.

Ama sokak röportajcısı arkadaşımız buna rağmen ensesi kalıngillerden birine mikrofon uzatıyor. Çünkü geçinemeyen, kirasını ödeyemeyen vatandaşa yönelik 'etki ajanlığı' faaliyetine ihtiyaç var. Bu nedenle kurgu yapılıyor.

Kusura bakmasınlar ama FETÖ yıllarca denedi bu yöntemi.

Gezi kalkışmasında siz de denediniz. Meşhur sahte müftü karısı aylarca yıllarca konuşuldu bu ülkede.

Sayın başkanın foyası çok geçmeden ortaya çıktı. Mikrofona konuşan kişinin sade bir vatandaş olmadığı anlaşılınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Tefe koyup çaldılar, davul edip tokmakladılar.

Umurunda olmadı, utanmadı, özür dilemedi. Ne o ne de mikrofonu tutan!

Bu arada benim derdim ortaya konan bu ucuz işler, bu şarlatanlıklar değil.

Daha da önemlisi Ali Narin'in sade vatandaş edasıyla o röportajda söyledikleri.

Röportajı yapan arkadaş 'niye CHP' diye soruyor?

Cevap evlere şenlik!

İstanbul ve Ankara Belediyeleri çocukların internete ulaşımı için çok iyi çalışmalar yapıyormuş.

Şaka değil, vallahi böyle diyor.

Çocuklara bol bol internet veriyormuş bu belediyeler. O yüzden CHP diyor. Bu arkadaşın genel başkanı ne diyordu? Herkese oyun konsolu, daha çok internet, en kalitelisinden cep telefonu.

Çünkü Türkiye'nin 20 yıl önceki halini bugünün gençleri bilmiyor. Türkiye'nin nerelerden çıkıp geldiğini de. Sanıyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Hatta daha iyiydi de Erdoğan bu hale getirdi!

Vizyon bu!

Zaten SİHA'ları da bunun genel başkanı yapmıştı!

Alayı 'ne vereyim abime' diyor.

Asgari ücret 10 bin olsun. Emekli maaşı 20 bin. Çiftçiye elektrik de mazot da bedava olsun. Bütün işsizler muhtarlıklarda özel kalem müdürü olarak işe başlatılsın. Her birine 15 bin lira maaş bağlansın.

Sınırsız internet, en cıncıklısından cep telefonu, son model arabalar...

Her bir gencimiz yılda en az bir kez yurtdışı tatili yapsın.

Vah ki vah!"