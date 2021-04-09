Turgay Güler'den kötü haber
Akşam gazetesi yazarlarından Turgay Güler, koronavirüse yakalandı.
Koronaya yakalanan 46 yaşındaki Turgay Güler "Kamyon çarpmış gibiyim" diyerek takipçilerinden dua istedi.
Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, koronaviruse yakalandı.
46 yaşındaki Turgay Güler sosyal medyadan bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Turgay Güler "Bu hafta çok yoruldum, zordu. İllet Kovid'den bu kadar korunabildim. Ailede son olarak beni de vurdu. Kamyon çarpmış gibiyim. Dualarınızı bekliyorum" dedi.