Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yine bir iç tartışma ile gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Mustafa Kemal’ için ‘Atatürk’ dememesi ortalığı karıştırdı.

Kaftancıoğlu krizi

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, yazısında Canan Kaftancıoğlu’nun Mustafa Kemal’e neden ‘Atatürk’ demediğini irdelemiş ve gelen tepkileri aktarmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan başta olmak üzere çok sayıda CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na ateş püskürmüştü.

"Yurtsever Atatürkçülerin sonu geldi"

Bugünkü 'Buna alışmasanız iyi olur' başlıklı yazısında CHP içinde yaşanan ‘Atatürk’ krizine değinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler "Yeni CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dışında iki genel başkan daha var; eş başkan! Biri Abdullah Gül diğeri de Canan Kaftancıoğlu." yorumunda bulundu.

"CHP’deki yurtsever Atatürkçü arkadaşlar için yolun sonu gözüktü. İşin tuhaf yanı, kendileri maalesef bu durumun farkında değiller." diyen Güler, Abdullah Gül ile Canan Kaftancıoğlu’nu kastederek ana muhalefet partisinde Kemal Kılıçdaroğlu dışında iki genel başkan daha olduğunu yazdı.

İşte Güler’in yazısından o bölüm;

Madem eş genel başkanlar anlatamıyor, o halde bir de ben deneyeyim. CHP gibi bir partinin İstanbul İl Başkanı, yani Canan Kaftancıoğlu ‘Atatürk’ le problemli. Atatürk’ün askeri olmayı da reddediyor. Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var; HDP’li Sırrı Sakık ne demişti?

“Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyorlar. Siz Mustafa Kemal’in askeri değil generali olsanız ne yazar, it sürüleri”

Malum CHP bu HDP’yle ittifak halinde. Şimdi bunun yanına bir de Canan Kaftancıoğlu’nun PKK’lı teröristler için döktüğü gözyaşlarını ekleyin…

(...)

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ derken ne dediğinizin farkında mısınız ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yoksa ağız alışkanlığı, boş bir slogan mı? Millî mücadelede, Kurtuluş Savaşı’nda; Fransızlara, İngilizlere, Yunan’a karşı, emperyalizme karşı Mustafa Kemal’le birlikte mücadele edenlerin adıdır ‘Mustafa Kemal’in askerleri’.

O halde nasıl oluyor da Atatürk’ün kurduğu bir partinin İstanbul İl Başkanı onun adını ağzına almaktan imtina ediyor. Dahası Mustafa Kemal’in askeri olmayı reddediyor.

Hâlâ mı anlamadınız?

‘Alışsanız iyi olur’ diyor, itiraz edenlerinize kapıyı gösteriyor. Yine size küçük bir hatırlatma yapayım, ne diyordu Mayıs 2015 tarihinde Selahattin Demirtaş?

“Buna alışsanız iyi olur çünkü biz daha Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz”.

Aradan beş yıl geçti, Millet İttifakı’nın bileşenleri alışmaya başladı bile. Bir tek Meral Akşener kalmıştı, geçenlerde o da ‘tamam alışırım’ dedi. Kusura bakmayın ama bazılarınız da alışmaya başlamıştı bile.

(...)

Farkında mısınız bilmiyorum ama Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk hazımsızlığına bir tek ‘Abdullah Gül’e karşı çıkanlar’ ses yükseltti? Anlayacağınız, alışmayan, direnen bir tek siz kaldınız. Ya alışırsınız ya da kapı orada! Bilmem anlatabildim mi?

(...) Ey Mustafa Kemal’in askerleri! Biliniz ki, Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun bastıramadığı iç sesidir. Buna alışacak mısınız? Alışmasanız iyi olur!"