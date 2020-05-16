Turgay Güler, Fatih Portakal Tunç Soyer ilişkisini ortaya çıkardı

FOX Haber sunucusu Fatih Portakal bu kez de çifliğe yaptığı kaçak yapılar ile gündeme geldi. Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi.

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler ise söz konusu olaya dair kimsenin dikkatini çekmeyen bomba bilgileri paylaştı.

Güler, Portakal'ın kaçak yapılarının yükseldiği dönemde Seferihisar Belediye Başkanı'nın şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu ortaya çıkardı. O dönemde ise Fatih Portakal, ana haber bülteninde Tunç Soyer'e övgüler düzüyordu.

Portakal çiftliği satın aldığı ve kaçak yapıları yaptığı dönemde sıkı ilişki içerisinde olduğu Tunç Soyer'i sık sık Fox ekranlarında ağırladı.

Fatih Portakal Seferihisar Belediyesi'nin söyleşilerine de katıldı.