TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ikramlarda bulunmak için kampanya başlattı.

TÜRES'ten yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının virüsle mücadelelerine katkı sağlamak isteyen işletmelerin, hazırladıkları lezzetleri görev başında bulunan sağlık çalışanlarının bulunduğu hastanelere götürüp ikram edeceği bildirildi.

Sağlık çalışanlarına yemek ikramı kampanyasını TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün kendi işletmesinden başlattığı belirtilen açıklamada, Bingöl'ün, hazırladıkları yemekleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki 350 sağlık çalışanına ikram ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız süreçte hiç şüphesiz en kahramanca mücadeleyi veren sağlık çalışanlarımızdır. Onlar için ne yapsak az kalır. Biz de TÜRES olarak bir kampanya başlatıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza TÜRES üyeleri olarak ülke çapında karınca kararınca kendi lezzetlerimizden ikramlarda bulunacağız. İlk ikramı da bugün kendi işletmem olan Ramazan Bingöl Et Lokantası'nda hazırladığımız yemekleri 350 sağlık çalışanımıza dağıtarak yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun, dualarımız kendileriyle..."



