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Aktüel

Tüpten sızan gaz yangına neden oldu

Denizli’de bir apartmanın çatı katında tüpten sızan gaz nedeniyle çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:48:11 -
Tüpten sızan gaz yangına neden oldu

Denizli’de bir apartmanın çatı katında tüpten sızan gaz nedeniyle çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fenalaşan ev sahibine ambulansta müdahale edildi.


Olay, Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. 5 katlı apartmanın en üst katında tüpten yaşanan sızıntıdan dolayı yangın çıktı. Bir anda tutuşan tüp alev topuna döndü. Ev sahibi ve çevredeki vatandaşların ihbarları sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında evde büyük hasar meydana geldi. Fenalaşan ev sahibi K.Ö.’ye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek sakinleştirdi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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