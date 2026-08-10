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Spor 4 milyon 350 bin Euro bedelle anlaşma sağlandı! Trabzonspor’dan BAE’ye transfer oldu
Spor

4 milyon 350 bin Euro bedelle anlaşma sağlandı! Trabzonspor’dan BAE’ye transfer oldu

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4 milyon 350 bin Euro bedelle anlaşma sağlandı! Trabzonspor’dan BAE’ye transfer oldu

Trabzonspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirliği (BAE) ekibi Al Jazira'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Genç oyuncu için bordo mavili ekibe bonuslarla 4 milyon 350 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor, sürpriz bir transfer olayı gerçekleştirdi. Bordo mavili kulüp, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirliği (BAE) ekibi Al Jazira'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bordo-mavili ekipten Salih Malkaçoğlu transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu'nun, Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Al Jazira Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 3.750.000.-EUR garanti bedel ve 600.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.350.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %15'i Kulübümüze ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. "

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