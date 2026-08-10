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Yaşam Önce tehdit edip, kefen gönderdi… Cani adam eski eşini 8 yerinden bıçakladı
Yaşam

Önce tehdit edip, kefen gönderdi… Cani adam eski eşini 8 yerinden bıçakladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana’da yaşayan Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Adana’da korkunç bir olay yaşandı. Ayşe Katırcı (52), kendisini tehdit edip, kefen gönderdiği ileri sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu (56) tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Tedaviye alınan kadının, durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

Olay, dün Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 yerinden bıçaklandı. Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katırcı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

 

Kameraya yansıdı

Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonuyla görüntülendi.

 

25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce 'Sana mezar yeri aldım' diye mesaj yazıp, kefen gönderdiği öne sürülen Tanrıkulu hakkında bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı uygulandığı ileri sürüldü.

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