Tüp mide ameliyatı sonrası 2 kez daha ameliyat olan İlhan özel hastaneden şikayetçi

Adana'da 177 santimetre boyunda ve 157 kilo ağırlığındayken zayıflamak için özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olan eczacı kalfası İlkcan İlhan (29), geçmeyen kusma, yürüme bozukluğu ve ağrı şikayetleri nedeniyle iki kez daha ameliyat edildi. Ağırlığı 72 kiloya kadar inen İlhan, ilk iki operasyonu yapan özel hastaneden şikayetçi oldu.

İlhan, "Ben artık yalnızca sağlığıma kavuşmak istiyorum. Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum. Bana yardımcı olun" dedi.

Yıllardır uyguladığı şok diyetlerden sonuç alamayan İlhan, obezite tedavisi için araştırma yaptıktan sonra tüp mide ameliyatına karar verdi. Özel bir hastaneye başvuran İlhan, 12 Eylül 2025'te ameliyat olmak üzere doktoruyla anlaştı. Ameliyattan kısa süre sonra şikayetleri başladı; doktoruna başvurduğunda, bu tip komplikasyonların ameliyat sonrasında yaşanmasının normal olduğu yanıtını aldı.

Ağrıları geçmeyen İlhan, 15 Aralık 2025'te ikinci kez ameliyata alındı. Sağlığına kavuşamayınca bir kamu hastanesine başvuran İlhan, burada 22 Ocak'ta üçüncü kez ameliyat edildi; taburcu olduktan sonra özel hastaneden şikayetçi oldu.

'Kusmalarımda kan görmeye başladım'

Üç ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadığını anlatan İlhan, "Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım. Toplam 3 ameliyat geçirdim. Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı" dedi. İlhan, "Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor" diye konuştu.

'Artık dayanacak gücüm kalmadı'

Şu anda en büyük sorununun hiçbir hastanenin kendisini kabul etmemesi olduğunu söyleyen İlhan, "Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor. Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İlhan'ın şikayeti üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.