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Yerel Tüp bomba gibi patladı
Yerel

Tüp bomba gibi patladı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 12:41:00 -
Tüp bomba gibi patladı

Karabük’te 2 katlı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Hanımeli Sokak'ta Murat Dursun’a ait evde Jale Dursun 62) çay yapmak için ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü kaçaktan dolayı bir anda parlayarak alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan kadın, alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Dursun kendini güçlükle dışarı atarken, mutfak tüpünün patlaması ile alevler tüm evi sardı. Patlama sesini ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği binaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evde büyük hasarın meydana geldiği yangında ağır yaralanan Jale Dursun ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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