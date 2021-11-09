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Sağlık Tüp bebek skandalı: Bilmeden birbirlerinin çocuğunu doğurdular!
Sağlık

Tüp bebek skandalı: Bilmeden birbirlerinin çocuğunu doğurdular!

Son zamanlarda çok yaygınlaşan çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek yöntemi, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen bir olay yüzünden bu tedaviye başvuracakları biraz düşündürecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:57:00 -
Tüp bebek skandalı: Bilmeden birbirlerinin çocuğunu doğurdular!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles eyaletinde müzisyen Alexander Cardinale (41) ve Daphna (43) çiftinin, Eylül 2019’da tüp bebek tedavisiyle bir kız çocukları dünyaya geldi. Çocuğun ne anneye ne de babaya benzememesi üzerine çift, DNA testi yaptırdı ve çocuğun biyolojik olarak kendilerine ait olmadığını öğrendi. Büyük bir şok geçiren çift, soluğu tüp bebek tedavisini yapan California Üreme Sağlığı Merkezi’nde aldı.

4 aylıkken karıştırmışlar!

Klinik, yapılan inceleme sonucu embriyoların karıştığını kabul etti. Daphna’nın rahmine çocuk sahibi olmak isteyen başka bir çiftin embriyosu yerleştirilirken bu ailenin embriyosu da o çifte yerleştirilmiş. Aylarca yeni çifte ulaşmak için uğraşan Cardinale çifti, sonunda 4 aylıkken bebekleri değiş tokuş yaptı ve biyolojik kızlarına kavuştu. Aile, tüp bebek tedavisini uygulayan kliniğe, tıbbi uygulama hatası, ihmal ve dolandırıcılık suçlamalarıyla dava açtı. Haftalık magazin dergisi People’a konuşan Daphna, yaşadıkları travmanın etkisini halen tam olarak üzerlerinden atamadıklarını ifade etti.

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