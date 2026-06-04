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Dünya Büyük kalleşlik! İsrail istihbarat servisi Mossad, terör örgütüne silah verdi
Dünya

Büyük kalleşlik! İsrail istihbarat servisi Mossad, terör örgütüne silah verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Büyük kalleşlik! İsrail istihbarat servisi Mossad, terör örgütüne silah verdi

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK'a silah verdiği iddia edildi.

İsrail basınına yansıyan haberde, terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK'a silah aktarıldığı bilgisinin yayımlanmasına Mossad'ın izin verdiği belirtildi.

Mossad'ın Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında teröristlere silah transferi yaptığı öne sürülen haberde, söz konusu silahların, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği silahlar ve mühimmatlar olduğu iddia edildi.

Haberde, İsrail'in böylece İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.

 

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.

Hayman, ABD ve İsrail'in, teröristleri silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söylemişti.

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