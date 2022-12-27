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Dünya Tunus'un en büyük sendikası sokakları kilitlemeye hazırlanıyor
Dünya

Tunus'un en büyük sendikası sokakları kilitlemeye hazırlanıyor

Tunus'ta 1 milyondan fazla üyesi olduğu bilinen Tunus Genel İşçi Sendikası sokaklara çıkacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:04:00 -
Tunus'un en büyük sendikası sokakları kilitlemeye hazırlanıyor

Tunus Genel İşçi Sendikası, Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı eyleme geçeceğini açıkladı.

1 milyonu aşkın üyesi olduğu bilinen sendikanın lideri Nureddin Tebubi, 26 Aralık günü yaptığı açıklamada Said'in açıkladığı bütçeye karşı sokaklara çıkacaklarını bildirdi.

Sokakları işgal edeceklerini söyleyen Tebubi, mevcut durumu kabul etmeyeceklerini ifade etti. Tunus'ta halk ve sendikalar, yeni bütçe kapsamında vergilerin artırılmasından ve ekonominin iyi yönetilememesinden şikayetçi.

Tunus Genel İşçi Sendikası, geçmişteki protestolarda sokağa çıktığında sokakları kilitlemiş, ülke ekonomisini tamamen durdurmuş ve siyaseti ciddi anlamda zorlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimlerin ardından ciddi eleştirilere maruz kalan Said'in sendikaların protesto ve grevlerinden de etkileneceği düşünülüyor.

IMF ile de 1.9 milyar dolarlık kurtarma paketi imzalayan Said'e yönelik halk tepkisinin günden güne arttığı dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Kays; Mısır'a nasıl Arap ülkeleri kesenin ağzını açmış paraları akıtıyor, bana da böyle paraları akıtacaklar sandı. İşin başında evet Arap zenginleri bir miktar para verdiler. Ama seçime iştirakin yüzde onun altında olması, şimdi sendikaların da vergileri ve hayat pahalılığını protesto için sokaklara çıkacak olması kays ın işini çok zorlaştıracak. Arap zenginleri kays ın bir geleceğinin olmadığını gördüler ve muhtemelen parayı kıstılar. Kays da mecburen vergileri artırdı çünkü devlet çarkının dönmesi, maaşların ödenmesi lazım. Yani kays için yolun sonu görünüyor desek doğrudur.
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