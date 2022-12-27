Tunus'un en büyük sendikası sokakları kilitlemeye hazırlanıyor
Tunus'ta 1 milyondan fazla üyesi olduğu bilinen Tunus Genel İşçi Sendikası sokaklara çıkacaklarını açıkladı.
Tunus Genel İşçi Sendikası, Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı eyleme geçeceğini açıkladı.
1 milyonu aşkın üyesi olduğu bilinen sendikanın lideri Nureddin Tebubi, 26 Aralık günü yaptığı açıklamada Said'in açıkladığı bütçeye karşı sokaklara çıkacaklarını bildirdi.
Sokakları işgal edeceklerini söyleyen Tebubi, mevcut durumu kabul etmeyeceklerini ifade etti. Tunus'ta halk ve sendikalar, yeni bütçe kapsamında vergilerin artırılmasından ve ekonominin iyi yönetilememesinden şikayetçi.
Tunus Genel İşçi Sendikası, geçmişteki protestolarda sokağa çıktığında sokakları kilitlemiş, ülke ekonomisini tamamen durdurmuş ve siyaseti ciddi anlamda zorlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimlerin ardından ciddi eleştirilere maruz kalan Said'in sendikaların protesto ve grevlerinden de etkileneceği düşünülüyor.
IMF ile de 1.9 milyar dolarlık kurtarma paketi imzalayan Said'e yönelik halk tepkisinin günden güne arttığı dikkat çekiyor.
Kaynak: Mepa News