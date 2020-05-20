Tunus'un dini merkezi Kayravan'da koronavirüs nedeniyle Kadir Gecesi kutlamaları yapılamadı

KAYRAVAN (AA) - Tunus'un dini merkezlerinden Kayravan kentindeki Ukbe bin Nafi Camisi'nde (Sidi Ukbe Camisi) Kadir Gecesi kutlamaları bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yapılamadı.

Kuzey Afrika'da ilk İslami merkez olarak kabul edilen Ukbe bin Nafi Camisi'nde bu yıl yüzlerce yıldır devam eden Kadir Gecesi'ni ihya etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İslam mimarisinin seçkin örneklerinden Ukbe bin Nafi Camisi ve çevresindeki kadim Kayravan kenti bu yıl sessizlik içinde kaldı.

Önceki yıllarda ülke içinden ve dışından binlerce kişinin Kadir Gecesi kutlamaları için özellikle geldiği Sidi Ukbe Camisi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, çeşitli dini yarışmalar ve bunların ödül törenleri, ilahiler ve zikir halkalarıyla dolup taşıyordu.

Cami çevresinde geçmiş yılların dini havasını özleyen Umran et-Temimi (70) Ukbe bin Nafi Camisi çevresinde gezerken AA muhabirine hissettiklerini anlattı.

Hüzünlü gözlerle yaklaşık bin 400 yıllık camiye bakan Temimi, "Kayravan halkı ramazanda misafirlerini ağırlamaya ve özellikle son 10 günde buradaki kutlamalara katılan insan seline alışıktır." dedi.

Kadir Gecesi'nin manevi heyecanını özlediği için dışarı çıktığını belirten Temimi, yaşlı gözleriyle caminin minarelerine bakarak, bu kadim mabedin yeniden açılarak eski dini heyecanına kavuşması arzusuyla Kovid-19 salgınının biran önce son bulması için dua etti.

Kadir Gecesi ve Bayram Namazı için ibadethanelerin açılması hedefiyle Din İşleri ve Sağlık bakanlarına yapılan ısrarlı talepler sonuç getirmedi. Koronavirüsten korunma kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde ibadethaneler ve kahvehanelerin açılma tarihi bayramdan sonraya ertelendi.

Kayravan'daki Sidi Ukbe Camisi, Kuzey Afrika'yı iyi tanıyan Emevi komutanı Ukbe bin Nafi tarafından çevresindeki kentle eşzamanlı Miladi 50/Hicri 670'te inşa edildi.





