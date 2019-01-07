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Tunus'tan 'Katar' hamlesi!

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin Katar'ı mart ayında ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesine davet ettiği bildirildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:58
Tunus'tan 'Katar' hamlesi!

Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cihinavi, Doha'ya dün gerçekleştirdiği ziyarette Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Katar'ı Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne davet etti

Açıklamada, 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Cihinavi'nin ülkesinin Doha'ya davetini Katarlı mevkidaşına ilettiği aktarıldı.

Buna karşılık Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Tunus'taki zirvenin başarılı olması için ülkesinin en üst düzeyde katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cihinavi'nin önceki gün de Kuveyt'e giderek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Arap Birliği zirvesine davet ettiği kaydedildi.

Tunus'taki zirve öncesi tartışmaya neden olan iddia

Tunus'ta mart ayında düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi öncesi Suriye rejimiyle ilgili iddialar tartışmaya neden olmuştu.

Son dönemde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği ziyaret ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in Şam'daki büyükelçiliklerinin tekrar açılacağını duyurması başta olmak üzere Arap dünyasında Beşşar Esed yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları, Esed rejiminin Arap Birliği'ne geri döneceği iddialarını sıklaştırmıştı.

Tunus yönetiminden yalanlama geldi

Tunus medyasında geçen ay Beşşar Esed'in 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılması için davet edildiği yönünde haberler çıkmış, ancak Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi bu iddiaları yalanlamıştı.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:58
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir
  3. 30. Arap Birliği Zirvesi
  4. Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi
  5. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
  6. Kuveyt
  7. Tunus
  8. Katar
  9. Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi
  10. Arap Birliği
  11. Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
  12. BAE
  13. Beşşar Esed
  14. Suriye
  15. Esed rejimi
  16. İslam İşbirliği Teşkilatı
  17. Hamis el-Cihinavi

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