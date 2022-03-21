Tunus'ta trenler çarpıştı! Onlarca yaralı var
Tunus başkentinin güneyinde iki yolcu treninin çarpışması ile meydana gelen kazada 95 kişinin yaralandığını açıklandı.
Tunus'un başkentinde meydana gelen tren kazasında 95 kişi yaralandı. İki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sivil savunma sözcüsü Moez Triaa, "Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve can kaybı yok" dedi. Sözcü çarpışan trenlerden birinde yolcular olduğunu diğerinin ise boş olduğunu sözlerine ekledi.