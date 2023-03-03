Tunus’ta “siyasi gözaltılar ve tutuklamalar” devam ediyor

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nahda Hareketi’nin eski liderlerinden el-Habib el-Luz’un gözaltına alındığı belirtilerek "Muhalefetin ileri gelen siyasi, medya mensubu ve iş insanlarına yönelik genişletilen gözaltı kampanyasını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Tunus’un zor ekonomik şartlardan geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, gözaltı ve tutuklama kampanyasının muhalefette yer alan “özgür sesleri” sindirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Nahda Hareketinin lider kadrosunda yer alan Luz, 1991 yılında Nahda Hareketi liderliği yapmış, 2011-2014 yıllarında da Nahda Hareketi milletvekili olarak Tunus Kurucu Halk Meclisinde yer almıştı.

Luz, Eylül 2022’de "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor.

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"Gözaltı dalgası", devlet güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla Nahda Hareketinin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif'in gözaltına alınmasıyla başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar’ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat’ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun’un da 24 Şubat’ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildiği duyuruldu.

22 Şubat'ta Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, 24 Şubat’ta Ulusal Kurtuluş Cephesinin üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek ile siyasi aktivist Şeyma İssa ve 25 Şubat’ta eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Partisi, 25 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Şabi, Bin Mübarek, İssa, Şevaşi ve avukat Rıza Bilhac’ın tutuklandığını bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş, iki ay sonra da yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağlamıştı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu ardından da genel seçimler yapıldı.

Genel seçimlerin iki turunda da katılımın yüzde 11'de kalması, muhalefetin Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini tartışmaya açmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı'nın kararlarının ardından yıllardır devam eden ekonomik krizin daha da derinleştiği Tunus'ta bazı kesimler, Said'in adımlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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