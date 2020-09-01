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Aktüel Tunus'ta Nahda Hareketi, Meşişi'nin kabinesine güvenoyu verecek
Aktüel

Tunus'ta Nahda Hareketi, Meşişi'nin kabinesine güvenoyu verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:10:44 -
Tunus'ta Nahda Hareketi, Meşişi'nin kabinesine güvenoyu verecek

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin teknokratlardan oluşan kabinesine güvenoyu vereceğini duyurdu.

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümeti kurma yöntemi ve kabine konusundaki çekincelere rağmen, Nahda Hareketi Şura Konseyi, ulusal çıkarlar için Meşişi hükümetine güvenoyu verme kararı aldı." dedi.

Meşişi hükümetinin parlamentodaki güven oylamasında çoğunluğun onayını alacağını belirten Haruni, Nahda'nın teknokratlardan oluşan hükümeti revize etmeye çalışacağını söyledi.

Haruni, "Nahda Hareketi, siyasi partilerin yer almadığı hükümet kurma görüşmelerinden memnun kalmadı. Bunlar demokrasi ilkeleriyle ve seçmenin iradesiyle uyuşmuyor. Nahda, hâlâ siyasi ulusal birlik hükümetinden yana. Çünkü ancak böyle bir hükümet ülkenin karşılaştığı sorunları aşabilme gücüne sahip." diye konuştu.

- Güven oylaması bugün

Meşişi'nin teknokratlardan oluşan kabinesi için bugün Mecliste güven oylaması yapılacak.

Meclisin en büyük partisi Nahda'nın tavrı Meşişi hükümetinin akıbeti açısından kritik önem taşıyordu.

Tunus'un Kalbi Partisi de dün gece Meşişi'nin teknokratlardan oluşan kabinesine güvenoyu vereceğini duyurmuştu.

Meşişi, teknokrat isimlerin yer aldığı, 25 bakan ve 3 devlet katibinden oluşan kabine listesini 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Said, 26 Temmuz'da, bir önceki kabinede İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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