Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi gözaltına alındı

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el-Karvi, ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarından Karvi'nin, hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Karvi, ülkenin kuzeyindeki Bace ile başkent arasında bulunan Mecaz el-Bab kenti yakınlarında gözaltına alındı. Tunus'taki "Nesma" televizyonunun eski sahibi Karvi, "Tunus'un Kalbi" partisinin başkanlığını yürütüyor. Savcılık, 8 Temmuz'da medya patronu Nebil Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

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