Paraya para demeyecek! Nusret sektör değiştirdi
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Et restoranlarıyla tanınan Nusret Gökçe sektör değiştirdi. İşte Gökçe'nin İspanya'daki yeni işi...
Nusret Gökçe, kariyerinde yeni bir alana yöneldi. Yemek sektöründeki restoran yatırımlarıyla bilinen Gökçe, bu kez müteahhitlik projesiyle adından söz ettirdi.
Nusret Gökçe İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden biri olan İbiza'da lüks konut projesi geliştirdi.
51 lüks daire bulunuyor
Proje kapsamında toplam 51 lüks daire, 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı bulunuyor. Modern mimarisi ve sunduğu imkanlarla öne çıkan projenin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.
Restorandan sonra yeni sektör
Nusret Gökçe, yıllar içinde açtığı restoranlarla dünya çapında tanınan bir marka haline geldi.
Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde restoran yatırımları yapan Gökçe, yeni projesiyle birlikte gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla da gündeme geldi.