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Gündem Uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen'den sert tepki
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Uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen'den sert tepki

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Uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen'den sert tepki

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındığı yönünde haberler çıkan şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Operasyonda adı geçen kişinin kendisi değil Yeliz Yeşilçimen olduğunu belirten Yeşilmen, yanlış haberler nedeniyle hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının ardından yaşanan isim karışıklığı Yeliz Yeşilmen'i harekete geçirdi.

Bazı basın ve internet sitelerinde operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Yeliz Yeşilmen'in de bulunduğu yönünde haberler yayımlandı. Yeşilmen ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Operasyonda gözaltına alınan kişinin kendisi olmadığını vurgulayan Yeşilmen, isimlerin karıştırıldığını belirterek, “Ben Yeliz Yeşilmen’im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen’dir” dedi.

“Basit bir isim benzerliği hatası değil”

Bazı yayın organlarının gerekli doğrulamayı yapmadan kendi ismini kullandığını söyleyen Yeşilmen, uyuşturucu operasyonuyla ilişkilendirilmesinin itibarına zarar verdiğini belirtti.

Bodrum'da yaşadığını, çocuklarıyla birlikte ABD'de tatilde bulunduğunu aktaran Yeşilmen, yanlış haberleri yapan yayın organlarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, basit bir isim benzerliği hatası olarak geçiştirilebilecek bir durum değildir. Hakkımda gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu yayınlar şahsımı ve itibarımı doğrudan hedef almıştır.”

Hukuki süreç başlattı

Yanlış bilgiyi yayımlayan ve gerekli düzeltmeyi yapmayan kişi ve kuruluşlara karşı hukuki haklarını kullanacağını açıklayan Yeşilmen, bundan sonraki sürecin avukatları tarafından takip edileceğini söyledi.

Yeşilmen, kendisinin soruşturmayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını bir kez daha vurgulayarak, “Gözaltına alınan kişi Yeliz Yeşilçimen’dir. Yeliz Yeşilmen değildir. Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur” dedi.

Eşinden de açıklama

Yeliz Yeşilmen'in eşi iş insanı Ali Uğur Akbaş da yaşananların isim benzerliğinden kaynaklandığını söyledi.

Eşinin tatilde bulunduğunu ve Türkiye'ye döneceğini belirten Akbaş, bazı yayın organlarında Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen'in isminin kullanıldığını, yanlış yayınlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

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