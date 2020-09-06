  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus devlet erkanından, Suse'de güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıya tepki
Aktüel

Tunus devlet erkanından, Suse'de güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıya tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:24:58 -
Tunus devlet erkanından, Suse'de güvenlik güçlerine bıçaklı saldırıya tepki

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Hişam el-Meşişi, turistik Suse kentinde güvenlik güçlerini hedef alan bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Said, söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin vatana aidiyet duygusu beslemediklerini belirtti.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırının Tunus'ta güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan başarısız girişimler olduğunu vurgulayan Said, terör saldırılarının sorumlularının bulunması gerektiğini ifade etti.

- "Terör örgütleri, var olduklarını göstermeye çalışıyor"

Başbakan Hişam el-Meşişi ise saldırının akabinde Suse kentine yaptığı ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

Terör örgütlerinin kafa karışıklığı yaşadığını ve bu tür saldırılarla var olduklarını göstermeye çalıştığını aktaran Meşişi, terörün kökünü kazıma sözü verdi.

Öte yandan, Nahda Hareketi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınandı ve bu tür saldırıların Tunusluların dayanışmasını artırmaktan başka işe yaramayacağı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, teröristleri çok kısa sürede etkisiz hale getirdiğine işaret edilen açıklamada, Meclis'e, güvenlik güçlerinin saldırılardan korunmasını öngören yasa tasarısını acilen tartışmaya açma çağrısı yapıldı.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güneydeki turistik sahil kenti Suse'de, güvenlik güçlerini hedef alan bıçaklı saldırıda 1 polisin öldüğü, olaya karışan 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede dengeleri değiştirecek hamle!
Siyaset

Bölgede dengeleri değiştirecek hamle! "Türkiye, o ülkede hava ve deniz üssü inşa edecek"

Fransa ve Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak için ellerinden geleni yaparken, Akit'e özel açıklamal..
Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...
Siyaset

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Doğu Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birta..
Bir parti daha kuruldu!
Siyaset

Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Güzel Parti bir yıldır süren çalışmaların ardından geçen hafta resmen kuruldu.

Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı