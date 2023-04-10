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Dünya Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı, 4 kişi öldü
Dünya

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı, 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-04-10 06:45:00 -
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekne battı, 4 kişi öldü

Tunus'un güney kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 2 teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 20'yi aşkın kişi kayboldu.

Sfaks Mahkemesi adli yetkilisi Fevzi Mesmudi, yerel basına yaptığı açıklamada, son 24 saatte Sahra altı Afrika ülkeleri uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan 2 teknenin battığını bildirdi.

Mesmudi, "Sfaks kentinin 35 mil açıklarında batan teknede bulunan 17 kişi kurtarıldı, 20 civarında göçmen ise kayboldu. Göçmenleri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sfaks açıklarında batan ikinci teknede ise 43 düzensiz göçmenin olduğunu belirten Mesmudi, 36 göçmenin kurtarıldığını, 4 kişinin cesedine ulaşıldığını, 3 kişinin ise denizde kaybolduğunu kaydetti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmek için Tunus'a geliyor. Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı denizde can veriyor.

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