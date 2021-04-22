Tünelin ucunda ışık göründü

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Ancak aşılama sürecinin başlamış olması, dijital sertifikaların şu an itibarıyla konuşuluyor olması ve bunlarla alakalı sektörün adımlar atması sebebiyle tünelin sonunda ışık görüldü” dedi.

Tecrübeli, deneyimliyiz

Salgın sonrasında hava yolu firmalarının birinci gündem maddelerinin filolarının yeniden yapılandırılması olacağına dikkat çeken Olmuştur, şöyle dedi: “Filoların yeniden yapılandırılması noktasında THY’yi ben çok şanslı addediyorum. Çünkü 2020 yılına dek elde ettiğimiz tecrübe, aslında bize nasıl bir filoya sahip olmamız gerektiğini gösterdi. Örnek vermek gerekirse, 2019 yılında dünyanın en büyük havalimanı taşımasını yaptık. 2016 yılında yaşadığımız krizler oldu. Bu krizlerin nasıl yönetileceğini, hangi lokal pazardan hangi transfer pazara nasıl bir planlama yapılması gerektiğini öğrenmiş olduk. Bugün 105 ülkeye operasyonumuz var. Hala bu kadar çok ülkeye uçabilmenin altında yatan esaslardan bir tanesi de bunu bugüne kadar iyi bir şekilde uyguluyor olmamız.” 2019 yoğunluğuna ulaşmak için 2 yaz sezonunun daha geçmesi gerektiğini öngören Olmuştur, “IATA’nın tahminleri 2021’de 8.5 milyar yolcunun uçacağı yönünde. Bu noktada uçuş kapasitelerinin yüzde 50’lerde olduğu bir dönemde direkt uçuşlardansa topla-dağıt sistemiyle çalışmak biz havayollarına avantaj sağlıyor. Planlarımızı da buna göre yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Dijitalleşme gelişimi ivmelendirdi

Dijitalleşmenin sektörde gelişimi ivmelendirdiğini aktaran Olmuştur, şunları söyledi: “Salgından önce hava yolları gelirlerinin sadece yüzde 5’ini teknolojiye ayırıyorlardı. Buna karşın finans ve bankacılıkta ise bu oran yüzde 10’ların üzerindeydi. Pandemide özellikle temassız noktaların öneminin artmasıyla dijitalleşmenin daha da önem kazandığına inanıyorum. Biz aslında salgından önce de business class yolculara mahremiyeti çok daha yüksek ve kişisel alanların daha fazla olduğu ürünler tasarlamaya çalışıyorduk. Artık bu ürünlerimizi tüm yolcularımıza sunar hale gelmiş durumdayız.