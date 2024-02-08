Aydın’ın ilçelerindeki sağlık hizmetleri değerlendirildi
Aydın’ın ilçelerindeki sağlık hizmetlerinin ele alındığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar ile 2023 yılında sunulan Birinci Basamak Sağlık hizmetlerinin verileri ele alınırken, 2024 yılı hedef ve planları gözden geçirildi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yürütülen başta kanser taramaları olmak üzere, kronik hastalık takibi, gebe ve çocuk izlemleri, aile hekimliği çalışmaları, aile hekimleri tarafından yürütülen çalışmalar, mobil sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı ilçe sağlık müdürlerimizin talep ve görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.