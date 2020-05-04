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Yerel

Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

Tunceli’de yaban hayatı, kurulan foto kapanlarla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:27:38 -
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

Tunceli’de yaban hayatı, kurulan foto kapanlarla görüntülendi. Görüntülere vaşak, ayı, dağ keçilerinin de aralarında olduğu bir çok hayvan takıldı.


Ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’de de yaban hayatı Doğam Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde İl Şube Müdürlüğü tarafından kurulan foto kapanlarla takip ediliyor. Yaban hayvan hayatının zengin olduğu kentte özellikle Munzur Vadisi dahil olmak üzere belirlenen noktalara yerleştirilen foto kapanlar, başta nesli tükenme tehlikesi altın olduğu için koruma altında olan vaşaklar olmak üzere, ayı, kurt,tilki, domuz sürüsü ve yaban keçilerini görüntüledi.


Zaman zaman yerleri değiştirilen foto kapanlarla yaban hayatının izlenmesinin devam edeceği belirtildi.

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