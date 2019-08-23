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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:04
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:04
  1. Tunceli
  2. terörist
  3. Anadolu Ajansı

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