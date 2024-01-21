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Avrupa Tuncelili harita mühendisi Almanya’da tren altında kalarak hayatını kaybetti
Avrupa

Tuncelili harita mühendisi Almanya’da tren altında kalarak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-01-21 12:31:00 -
Tuncelili harita mühendisi Almanya’da tren altında kalarak hayatını kaybetti

Tuncelili harita mühendisi Taylan Bakuş, Almanya’nın Koblenz kentinde tren altında kalarak hayatını kaybetti. Bakuş’un naaşı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tunceli’ye getirilerek toprağa verilecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde ikamet eden 40 yaşındaki harita mühendisi Taylan Bakuş, Koblenz kentinde raylarda çalışırken gelen trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Alman polisi, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken hayatını kaybeden Taylan Bakuş'un naaşının otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Yaylacık Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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