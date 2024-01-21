Tuncelili harita mühendisi Almanya’da tren altında kalarak hayatını kaybetti
Tuncelili harita mühendisi Taylan Bakuş, Almanya’nın Koblenz kentinde tren altında kalarak hayatını kaybetti. Bakuş’un naaşı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tunceli’ye getirilerek toprağa verilecek.
Almanya'nın Frankfurt şehrinde ikamet eden 40 yaşındaki harita mühendisi Taylan Bakuş, Koblenz kentinde raylarda çalışırken gelen trenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Alman polisi, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken hayatını kaybeden Taylan Bakuş'un naaşının otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Yaylacık Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aktüel
Almanya ülkesinde bir skandal yaşandı! Ülkede yaşayan o kişi, iki Türk'ü vurdu! Sınır dışı işlemleri raporu: Türkiye'ye kaçtı!
Avrupa
Bursa plakalı araç Almanya'yı birbirine kattı! Hatalı park edince tramvay yolunu kapattı, seferler durdu