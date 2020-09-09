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Aktüel Tunceli'den acı haber: 1 şehit
Aktüel

Tunceli'den acı haber: 1 şehit

Tunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:56:00 -
Tunceli'den acı haber: 1 şehit

Tunceli Merkez Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, hidrofor arızasını gidermek amacıyla gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçirdi. Karakolda görevli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli il Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Çatal'ın naaşı düzenlenecek törenle memleketi Isparta'ya gönderilecek.

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