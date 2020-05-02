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Aktüel

Tunceli'de Vefalı eller yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:36:30 -
Tunceli'de Vefalı eller yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerini temizlemeye devam ediyor.

Valilik tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yöre halkının yardım taleplerini yerine getirmeyi ihmal etmiyor.

Bu kapsamda, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, başta polis ve jandarma ekipleri olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu çerçevede Vefa ekibi, yaşlı vatandaşların evlerini temizleyerek dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmaları titizlikle yerine getiriyor.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız kıymetli büyüklerimizin evlerine giderek, onların isteklerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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