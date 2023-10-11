Tunceli’de tilkiler, havadan aşılanacak

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kuduz hastalığı ile mücadele çerçevesinde yaban hayvanlarından tilkiye yönelik 15-20 Ekim 2023 tarihleri arasında hava aracı ile atılmak suretiyle ağızdan aşılama çalışması yapılacağını bildirdi. Aşının sadece tilkiler için hazırlandığını ve diğer hayvanlara bir etkisinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada, ''Aşılama çalışmalarının başarısı için köpekler bir hafta süreyle bağlı tutulmalı, aşının etkisinin bozulmaması için insan eli değmemelidir. Aşıya temas edilmesi halinde eller sabunla yıkanmalı, zaman geçirmeden sağlık ocağına başvurulmalıdır'' dedi.