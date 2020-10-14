  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
Aktüel

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

Operasyonda teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:21:41 -
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, teröristlerin kullandığı 5 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 5 sığınak imha edildi.

Sığınaklarda, 1125 kilogram un, 125 kilogram şeker, 140 kilogram pirinç, 200 kilogram peynir, 40 kilogram turşu, 170 paket makarna, 100 kilogram zeytin, 90 litre sıvı yağ, 56 kilogram helva, 120 kilogram bulgur, 90 kilogram tütün, 20 kilogram çay, 105 kilogram tuz, 6 kilogram reçel, 17 paket maya, 5 kilogram salça, 48 kilogram kahvaltılık çikolata, 2 tüplü sac, 100 metre kablo, 4 testere, 5 küçük tüp, 1 büyük tüp, 140 pil, 4 bant, 20 çift çorap, 150 metre branda, 360 metre sera naylonu, 2 şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay