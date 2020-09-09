  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de sosyal mesafeye uymayan 9 kişiye 28 bin lira ceza
Aktüel

Tunceli'de sosyal mesafeye uymayan 9 kişiye 28 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:51:23 -
Tunceli'de sosyal mesafeye uymayan 9 kişiye 28 bin lira ceza

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini arttıran ekipler, bir kıraathanede oyun oynatan ve sosyal mesafe kuralına uymayan işletme sahibi ile 8 kişiye, toplam 28 bin 350 lira para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü önlemin alındığı belirtildi.

Ekiplerin, vatandaşların sağlığını korumak ve uyarılarda bulunmak için iş yerlerinde aralıksız denetlemeler yaptığı ifade edelin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 pandemi sürecinde oynanması yasak olan okey, iskambil gibi oyunların bir kıraathanede oynandığının tespit edilmesi üzerine işletme sahibi ile masalarda oyun oynayan 8 vatandaşa sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 28 bin 350 idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, salgınla en etkili mücadelenin maske takıp hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaktan geçtiği anımsatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar
Dünya

Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri tarafından NATO Genel Merkezi'nde yapacak görüşme 10 Eylül'e ertelendi.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı