Tunceli'de kutlama ve etkinlikler izinle yapılacak

Valilikten yapılan açıklamada, Nevruz Bayramı'nın her yıl 21 Mart tarihinde ülkede coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Bu kapsamda nevruz coşkusu ve kutlamalarına gölge düşürebilecek her türlü eylem ve etkinliğin önüne geçilmesi amaçlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri, İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlardaki basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri ya da broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 18 Mart saat 00.01 ile 23 Mart saat 23.59'a kadar mülkü idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, bu 6 gün boyunca izinsiz yapılacak her türlü kutlama ve etkinliğe vatandaşların huzur ve güvenliği için müsaade edilmeyeceği aktarıldı.