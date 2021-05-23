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Yerel Tunceli'de kaybolan çocuk, 3 km uzaklıkta bulundu
Yerel

Tunceli'de kaybolan çocuk, 3 km uzaklıkta bulundu

Tunceli'de akşam saatlerinde kaybolan kız çocuğu, 2 saatlik bir çalışma sonrasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 23:23:00 -
Tunceli'de kaybolan çocuk, 3 km uzaklıkta bulundu

Tunceli'de akşam saatlerinde kaybolan kız çocuğu, 2 saatlik bir çalışma sonrasında bulundu.

Kent merkezine bağlı Kocakoç köyü mevkisindeki ormanlık alanda 4 yaşındaki Roza Bulut'u bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri, Roza'nın en son görüldüğü alanda arama çalışması başlattı.

Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu minik Roza'yı kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Çocuklarına kavuşan aile, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan Roza'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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