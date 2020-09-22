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Aktüel Tunceli'de düğünde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere para cezası
Aktüel

Tunceli'de düğünde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:02:14 -
Tunceli'de düğünde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere para cezası

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir düğün salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal edip oyun oynayan kişilere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde Kovid-19 salgınına karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kentteki bir düğün salonunda sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli merkezdeki bir düğün salonunda, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen oyun oynanıldığının tespit edilmesi üzerine işletme sahibine, düğün sahiplerine ve oyun oynayan kişilere 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmıştır."

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